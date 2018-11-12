Немецкий журналист: осуждение Запада не повлияет на выборы в Донбассе

Берлин, , 15:52 — REGNUM Запад не в силах повлиять на ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку здесь нет западного бизнеса и банковского сектора. Такое мнение, комментируя заявление представителей западных стран относительно прошедших в республиках Донбасса выборов, высказал главный редактор журнала Zuerst Мануэль Оксенрайтер.

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Журналист, присутствовавший на выборах в качестве иностранного наблюдателя, уверен, что только сами жители могут решать, законны выборы или нет.

«Это не касается ни Меркель, ни Макрона, ни кого-либо другого», — приводит РИА Новости слова Оксенрайтера.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись выборы глав регионов и депутатов. Явка в ДНР превысила 80%, в ЛНР составила 77%. Нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

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Меркель и Макрон высказались по поводу выборов в Донбассе

Киев уже заявил, что не признает итоги голосования, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. С осуждением прошедших выборов выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В совместном заявлении лидеров двух стран говорится, что прошедшее голосование «противоречит духу Минских соглашений», а также «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины».

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