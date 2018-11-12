Глава французской партии Хамон назвал слова Макрона ложью

Париж, , 15:53 — REGNUM Бенуат Хамон, основатель французской партии «Поколение», осудил «настоящую ложь» президента Франции, заявив, что «действия Эммануэля Макрона очень далеки от его прекрасных речей», сообщает Le Figaro.

«Несомненно, речь президента прекрасна. Но есть очень сильный разрыв между действиями, которые он принимает, и словами», — подчеркнул Бенуат Хамон, реагируя на речь Эммануэля Макрона о национализме во время празднования 11 ноября в Париже 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам политика, Франция хочет мира, но при этом продает оружие Саудовской Аравии.

Напомним, «Поколение» — это французская политическая партия, основанная 1 июля 2017 года Бенуатом Хамоном, берущая свое начало от Социалистической партии Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции на форуме мира в Париже заявил, что «мы ослаблены возвращением национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма».

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