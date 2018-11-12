Курского депутата собираются выгонять из облдумы через суд

Курск, , 15:47 — REGNUM Прокуратура Курской области в судебном порядке добивается прекращения полномочий депутата областной думы от КПРФ Игоря Астапова. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стал отказ депутата предоставлять данные о доходах и собственности его супруги.

Астапов не предоставил отчёт о доходах своей супруги за 2016 год. Прокуратура через суд добилась того, что вопрос о лишении Астапова депутатских полномочий был вынесен на голосование. Однако его коллеги на заседании облдумы большинством голосов решили оставить Астапова в региональном парламенте.

Прокуратура снова обратилась в суд с иском, требуя признать действия депутатов незаконными. Ленинский районный суд города Курска удовлетворил иск и обязал областную думу прекратить полномочия депутата Игоря Астапова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году супруга Астапова купила 27 квартир общей стоимостью более 38 млн рублей. Стоимость этой недвижимости превысила совокупный доход семьи за три года, предшествовавших отчетному периоду. Однако сам коммунист заявил, что не работает депутатом на постоянной основе, поэтому не должен отчитываться о собственности своей жены.

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