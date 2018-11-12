«РусГидро» подало в Гаагский арбитраж исковое заявление против Киргизии

Бишкек, , 15:45 — REGNUM Заявления отдельных киргизстанских чиновников о том, что официальный Бишкек якобы не были проинформированы о том, что ПАО «РусГидро» инициировало арбитражное разбирательство против Киргизии, а также о намерении российской компании продать 50% акций ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», содержат недостоверную и искаженную информацию. Об этом сообщает пресс-служба «РусГидро».

В российской компании уточняют, что уведомление об арбитраже было направлено 15 января 2018 года в адрес президента и премьер-министра Киргизии, а также в министерство экономики, в МИД, в госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, в министерство юстиции и в центр судебного представительства при правительстве.

«В течение 2018 года при активном участии представителей Киргизии был определен состав арбитражного суда, администрирующий орган — постоянный третейский суд в Гааге, а также согласован график арбитражного разбирательства по делу. В соответствии с указанным графиком, утвержденным процессуальным приказом от 25 сентября 2018 года, ПАО «РусГидро» 31 октября 2018 года направило в администрирующий орган развернутое исковое заявление, возражения на которое Киргизия должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года», — пояснили в пресс-службе.

Также в «РусГидро» отмечают, что невзирая на ранее достигнутые договоренности, киргизская сторона не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» в собственность местной компании «Электрические станции».

Также представители компании отметили, что утверждения о том, что «РусГидро» официально не сообщало властям Киргизии о намерении продать свой пакет акций «Верхне-Нарынских ГЭС» также не соответствуют действительности и опровергаются имеющейся в распоряжении российской компании перепиской сторон по этому вопросу.

(Об отсутствии официальных уведомлений 30 октября сообщал заместитель гендиректора ОАО «Электрические станции» Улан Орозоев — прим. ИА REGNUM)

ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года правительства Киргизии и России заключили соглашение о том, что строительством Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС займется ПАО «РусГидро».

Спустя три года киргизстанские власти заявили о том, что российская компания не выполняет условия контракта из-за нехватки денег, а в январе 2016 года парламент Киргизии денонсировал это соглашение в одностороннем порядке. При этом киргизская сторона должна компенсировать «Русгидро» $37 млн (2,47 млрд рублей), вложенных в гидроэнергетический проект.

После этого правительство Киргизии неоднократно пыталось найти новых инвесторов, которые бы погасили долг перед «Русгидро» и продолжили строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Все попытки оказались безуспешными.