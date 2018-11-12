Казахстан и Узбекистан проведут форум межрегионального сотрудничества

Астана, , 15:45 — REGNUM Казахстанско-узбекистанский форум межрегионального сотрудничества состоится в Чимкенте 16 ноября, сообщает 12 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан стороны договорились о проведении форумов межрегионального сотрудничества.

Первый форум на уровне заместителей председателей правительства состоится 16 ноября в Чимкенте. Делегации возглавят первые вице-премьеры Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Ачилбай Раматов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в рамках «VIII Центрально-Азиатского торгового форума» в Ташкенте предприниматели из Узбекистана и Казахстана подписали соглашения на общую сумму $1,5 млн.

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