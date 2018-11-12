«Бомба замедленного действия»: чувашские эксперты о предложении Федотова

Чебоксары, , 15:29 — REGNUM Вопросы, затрагивающие национальную тему, сегодня нужно поднимать «очень-очень осторожно, взвешенно, не допуская накала». А в предложении Совета по правам человека (СПЧ) признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа — попытка разыграть «национальную карту», такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM чувашские эксперты.

Депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия») считает, что к вопросам, которые «хоть как-то затрагивают национальную тему», нужно подходить «очень-очень осторожно, взвешенно, не допуская накала». Парламентарий не стал давать оценку действиям Федотова, но подчеркнул, что сегодня опасно «будоражить национальные темы». Он напомнил, какой «шквал недовольства» ранее вызвал вопрос «чечено-ингушской границы», хотя по факту «просто узаконили определённым образом сложившуюся обстановку».

"Если уж говорить, то надо говорить, прежде всего, в контексте тех задач, которые ставил президент страны. У нас есть задачи по выработке стратегии пространственного развития России, а это понятие учитывает как раз все аспекты многонациональной, многофакторной жизни субъектов. И климатические условия территорий, и отдалённость, и национальные особенности. На мой взгляд, мы должны сначала разработать стратегию, придав каждой территории, каждому клочку земли нашей большой Родины его значимость, определив его назначение, использование и чем она может быть полезна для развития страны не только на сегодняшний день, но и в далёком будущем. Очень важно комплексно смотреть на ситуацию и исходить из цельного видения», — подчёркивает Олег Николаев.

С тем, что сегодня тема межнациональных отношений воспринимается «крайне болезненно», тем более если речь идёт о территориях, согласен лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. По его мнению, это попытка «разыграть национальную карту», но за этим обычно следуют «последствия».

"Население сегодня и без того в напряжении: из-за пенсионной реформы, налоговых решений, зарплаты и других факторов. Закидывая такие темы устами высокопоставленных лиц (как бы под благими намерениями), закладывается бомба замедленного действия, появляется почва для раздора среди местного населения», — считает Владислав Солдатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 20-го выездного заседания в числе рекомендаций Совета по правам человека, подписанных главой СПЧ Михаилом Федотовым, — «признать Мезенский район Архангельской области территорией проживания ненецкого народа».