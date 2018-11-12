В Совете Европы уточнили, когда РФ последний раз пополняла бюджет СЕ

Страсбург, Франция, , 15:26 — REGNUM Россия с 2017 года не платит взносы в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере почти 10 млн евро поступил в конце февраля прошлого года. Однако это только первая часть взноса.

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Как уточнили в пресс-службе СЕ, оставшуюся часть в размере 22 млн евро Москва так и не выплатила, передаёт РИА Новости. В организации также отметили, что это первый случай, когда страна — участник Совета Европы — публично объявила о своём решении приостановить выплату в бюджет СЕ.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года делегация России была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты Россией членских взносов в бюджет организации на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия не предоставит Совету Европы возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдёт сама.

Добавим, что глава СЕ Турбьёрн Ягланд считает, что Россия уже в ближайшее время может выйти из Совета Европы, и видит в этом «реальную опасность».

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