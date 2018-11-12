Понедельник, 12 Ноября 2018 года
16:53:36 МСК

В Совете Европы уточнили, когда РФ последний раз пополняла бюджет СЕ

Политика

Последний транш составил почти 10 млн евро

Страсбург, Франция, 12 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  Россия с 2017 года не платит взносы в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере почти 10 млн евро поступил в конце февраля прошлого года. Однако это только первая часть взноса.

Читайте также: Совету Европы грозит опасность — СЕ может остаться без России

РФ — Совет Европы: или равноправное членство, или Россия выходит

Как уточнили в пресс-службе СЕ, оставшуюся часть в размере 22 млн евро Москва так и не выплатила, передаёт РИА Новости. В организации также отметили, что это первый случай, когда страна — участник Совета Европы — публично объявила о своём решении приостановить выплату в бюджет СЕ.

Ранее по теме: РФ заблокировала взносы «на ПАСЕ» в размере около 11 млн евро

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года делегация России была лишена основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты Россией членских взносов в бюджет организации на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия не предоставит Совету Европы возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдёт сама.

Добавим, что глава СЕ Турбьёрн Ягланд считает, что Россия уже в ближайшее время может выйти из Совета Европы, и видит в этом «реальную опасность».

Читайте ранее в этом сюжете: Deutsche Welle: Проживет ли Совет Европы без денег из России?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить