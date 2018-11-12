Джихадисты пытаются сорвать подготовку сирийской армии к наступлению

Дамаск, , 15:25 — REGNUM Исламистские группировки в первой половине дня 12 ноября нанесли мощные удары по постам Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб, у буферной зоны. Как раз в этом месте сирийские военные стали концентрировать силы перед военной операцией. Джихадисты применили реактивные системы залпового огня и артиллерию.

В обстрелах приняли участие исламисты из радикальной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники.

В результате данных обстрелов ранения получили несколько военнослужащих сирийской армии. Джихадисты продолжают обстреливать посты сирийских войск у Идлибской демилитаризованной зоны.

Что интересно: первый ракетно-артиллерийский удар боевиков последовал буквально через 24 часа после начало концентрации правительственных сил у авиабазы сирийских ВВС Абу-Духур.

Район у этой авиабазы является давней проблемой для сирийских военных. Из-за постоянных ударов боевиков под вопросом стоит безопасность использования военного аэродрома Абу-Духур.

Сирийская арабская армия еще летом этого года собиралась очистить данный регион от исламистов. Однако боевики тоже на чеку, как только заметили концентрацию сил, сразу же на упреждение нанесли ракетно-артиллерийские удары.

ИА REGNUM ранее сообщало о подготовке сирийских военных к наступлению в районе Абу-Духур.