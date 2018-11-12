И. о. главы ЛНР рассказал о реакции наблюдателей на выборы в республике

Москва, , 15:22 — REGNUM Зарубежные наблюдатели оставляют положительные отзывы о выборах в Луганской Народной Республике. Об этом 12 ноября рассказал и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Выборы у нас прошли абсолютно открытые и честные. Из 22 стран у нас присутствовали наблюдатели из США, Германии, Франции, Финляндии. Например, наблюдатель из Бельгии отметил, что выборы в Донбассе прошли даже более демократично, чем они проходят в странах Европы. Некоторые другие наблюдатели отмечали беспрецедентно высокую явку и прозрачность выборов», — заявил он.

По словам Пасечника, выборы в республике прошли под лозунгом «С Россией в сердце».

«Что нам обещает Киев? Убить, расстрелять, оградить колючей проволокой, забросать бомбами, детей наших посадить в подвал. Что обещает Луганская Народная Республика? Свободу, независимость, мир. Сегодня мы вместе с жителями восстанавливаем нашу экономику. Строим школы, дороги. Народ это все видит, понимает», — уверен и. о. главы.

Как сообщало ИА REGNUM, Леонид Пасечник лидирует на выборах главы ЛНР. По предварительным данным, он набирает более 68%.