Глава правительства Словакии посетит Казахстан

Астана, , 15:15 — REGNUM Председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини посетит с официальным визитом Астану 14−16 ноября, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, визит премьер-министра Словакии стане первым визитом на уровне глав правительств в истории отношений двух стран. В рамках визита запланирована встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Кроме того планируется проведения бизнес-форума.

Отметим, по итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Словакией составил $33,5 млн. Ранее отмечалось, что Братислава заинтересована наращивать сотрудничество с Казахстаном в машиностроительной отрасли и атомной энергетике.