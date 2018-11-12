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Глава правительства Словакии посетит Казахстан

Политика

В рамках визита запланирована встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Астана, 12 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  Председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини посетит с официальным визитом Астану 14−16 ноября, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, визит премьер-министра Словакии стане первым визитом на уровне глав правительств в истории отношений двух стран. В рамках визита запланирована встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Кроме того планируется проведения бизнес-форума.

Отметим, по итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Словакией составил $33,5 млн. Ранее отмечалось, что Братислава заинтересована наращивать сотрудничество с Казахстаном в машиностроительной отрасли и атомной энергетике.

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Политическая жизнь Казахстана
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