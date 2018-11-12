Руководить контрразведкой Германии будет Томас Хальденванг — МВД ФРГ

Берлин, , 15:05 — REGNUM В Германии руководить федеральной службой по защите конституции (BfV, контрразведка) будет вице-президент BfV Томас Хальденванг. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба МВД Германии.

Отмечается, что на должности главы ведомства Хальденванг сменит Ганса-Георга Маасена, который на прошлой неделе был отправлен на досрочную пенсию. В пресс-службе уведомили, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложит правительству страны утвердить Хальденванга на посту руководителя BfV. Следует отметить, что досрочный уход на пенсию Маасена связывают с его отказом признавать ущемление прав иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Берлина зафиксировала случаи нарушения законов об оружии, собраниях и митингах, запрета на нацистское приветствие в ходе Дня германского единства.

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