Дело об экстрадиции Украинского в США: слушания в Таиланде перенесли

Бангкок, , 15:00 — REGNUM В Таиланде перенесли на 17 декабря слушания по делу об экстрадиции в США российского гражданина Дмитрия Украинского, арестованного в 2016 году и обвиненного в отмывании финансовых средств. Об этом сообщил партнер-консультант адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Финей в интервью РИА Новости.

По его словам, слушание по данному делу было перенесено из-за судебной переводчицы тайского и русского языков, которая не смогла 12 ноября явиться в суд по болезни.

Финей добавил, что защита гражданина РФ планировала представить в местном суде аргументацию против его экстрадиции.

Напомним, в 2016 году в курортном городе Паттайя был арестован гражданин Дмитрий Украинский. В отношении мужчины, арестованного по предварительному запросу США на его экстрадицию, также было заведено дело по обвинению в отмывании денег в рамках таиландского законодательства. Позже таиландский суд первой инстанции приговорил подозреваемого к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что из России в Таиланд также поступил запрос на экстрадицию Украинского.