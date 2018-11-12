Совет Думы предлагает президенту двух кандидатов на пост аудиторов СП

Москва, , 15:34 — REGNUM Совет Думы в соответствии с регламентом принял решение направить президенту РФ предложения по кандидатурам на должность аудиторов Счетной палаты РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фракция «Единая Россия» в рамках квоты предложила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Другие фракции своих кандидатов не выдвигали.

По мнению Володина, «при принятии решения по формированию Счетной палаты в первую очередь необходимо исходить из профессиональных качеств кандидатов».

"Дмитрий Александрович Зайцев и Алексей Александрович Каульбарс имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Это было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам», — сказал Володин.

Ранее 8 ноября Госдума на пленарном заседании досрочно освободила от должности аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова, все они были предложены фракцией «Единая Россия» в рамках квоты.

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