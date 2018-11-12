Клинцевич: Выборы в ЛНР и ДНР включили три фактора

Москва, , 14:53 — REGNUM Выборы в ДНР и ЛНР «стали ответом на откровенное торпедирование Киевом Минских соглашений». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Одновременно они поставили и жирную точку на планах спецпредставителя госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера по так называемому урегулированию в Донбассе с использованием международных полицейских сил. Теперь продвигать нечто подобное абсолютно немыслимо», — отметил сенатор.

Нравится это кому-то или нет, но де-факто ДНР и ЛНР по крайней мере в настоящий момент — субъекты международных отношений, и относиться к ним иначе — значит, окончательно заморозить ситуацию, говорит парламентарий.

«Выборы включили и еще один фактор — фактор времени, которого у Киева для сохранения единства Украины остается все меньше и меньше. То, что сегодня еще можно сделать, завтра встретит на своем пути непреодолимые препятствия», — рассуждает Клинцевич.

При этом сенатор полагает, то о каком-то изменении курса Киева по отношению к Донбассу можно вести речь только после президентских выборов на Украине.

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