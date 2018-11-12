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В Ленобласти одобрили в первом чтении бюджет-2019

Политика

Законопроект принят без учета ожидаемых федеральных бюджетных трансфертов

В Ленобласти одобрили в первом чтении бюджет-2019
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Правительства и Законодательного собрания области

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 12 ноября 2018, 15:03 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили в первом чтении бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, сообщили 12 ноября в пресс-службе областного правительства.

Утверждены основные характеристики бюджета, а также нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.

Предполагается, что доходы бюджета Ленобласти в 2019 году составят 113,8 млрд рублей, в 2020 году — 119,7 млрд рублей, в 2021 году — 120,6 млрд рублей. Расходы бюджета в 2019 году — 120,3 млрд рублей, в 2020 году —125,2 млрд рублей, в 2021 году — около 122,5 млрд рублей.

Как пояснили в областном правительстве, в бюджетном законопроекте не учитываются безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников, которые будут перечислены региону в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года депутаты Заксобрания Ленинградской области приняли закон, согласно которому доходы областного бюджета в текущем 2018 году были увеличены до 105 млрд рублей, а расходы — до 117,9 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть нашла социальное применение дополнительным доходам бюджета

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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