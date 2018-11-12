«Состоялись»: врио главы Хакасии о губернаторских выборах

Абакан, , 14:49 — REGNUM Врио главы Хакасии Михаил Развожаев прокомментировал итоги второго тура губернаторских выборов в регионе. По его словам, выборы главы республики «состоялись».

"Я уважаю выбор народа. Выбор тех, кто пришёл на избирательные участки и выразил свою гражданскую позицию», — написал Развожаев на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что официальные итоги выборов избирательная комиссия подведёт в ближайшее время.

«Я продолжаю работать временно исполняющим обязанности главы республики до вступления в должность законно избранного главы Хакасии», — резюмировал Михаил Развожаев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Уточнялось, что Развожаев едет в Хакасию примерно на месяц, чтобы «присмотреть» за регионом, где продолжались напряжённые выборные процессы.

Однако в октябре Развожаев заявил, что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов, если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона.

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Напомним, 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли выборы главы республики. Единоросс Виктор Зимин, который на тот момент возглавлял Хакасию, получил 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября должен был состояться второй тур, однако Зимин с выборов снялся. Аналогичным образом поступили кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин (11,23% в первом туре) и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (6,61%). Из-за этого повторное голосование постоянно переносилось. В итоге имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным. 11 ноября жители Хакасии могли проголосовать за него или против.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, по предварительным итогам, Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов «за» и 41,16% голосов «против».

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