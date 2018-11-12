ООН поблагодарила Россию за сопровождение гумконвоя в Сирии

Нью-Йорк, США, , 14:47 — REGNUM Представители Организации Объединенных Наций поблагодарили военнослужащих Вооруженных сил РФ за обеспечение безопасности во время следования гуманитарного конвоя организации в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии. Об этом говорится в письме ООН за подписью главного координатора организации по гуманитарным вопросам в Сирии Али аль-Заатари.

«Я хотел бы выразить вам и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя в лагерь «Эр-Рукбан», — говорится в письме.

По его словам, доставка гумпомощи стала «огромным позитивным шагом для людей», однако ситуация в лагере беженцев «остается ужасающей и находится на критической фазе».

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Напомним, в начале ноября российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя из более чем ста автомобилей, выехавших из Дамаска в лагерь «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе. Лагерь находится на юго-востоке провинции Хомс в 55-километровой зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском Центре по примирению сторон в Сирии заявили, что причиной бедственного положения 70 тыс. беженцев в лагере «Эр-Рукбан» являются действия военного контингента США, незаконно обосновавшегося там.

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