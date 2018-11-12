Макрон заявил журналистам CNN об идее создания европейской армии

Париж, , 14:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам CNN, что не хочет, чтобы европейские страны увеличивали свои военные бюджеты для покупки американского оружия, сообщает телеканал BFM TV.

В эфире телеканала отметили, что французский парламент сам отказался ратифицировать договор об оборонном сообществе Европы, подписанный в 1952 году. Тогда речь шла о создании единых вооружённых сил Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции призвал создать «настоящую европейскую армию», чтобы лучше защитить Старый Континент. По словам Макрона, лишь создав «настоящие общеевропейские вооруженные силы» можно будет защитить жителей европейских стран.

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