Идею Федотова по Мезенскому району Архангельской области раскритиковали

Москва, , 15:12 — REGNUM Мезенский район Архангельской области — это традиционный, исконный русский север, уверен политолог Олег Матвейчев. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу председателя Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа.

«Он (Федотов — прим. ИА REGNUM ) сам был в Мезенском районе? — поинтересовался Матвейчев. — Пусть он съездит туда! Дело в том, что Уральский университет, который я заканчивал, традиционно занимался тем, что его историки, филологи, специалисты по русскому фольклору выезжали в Мезенский район для сбора русского фольклора, русских сказок, русских песен и всего остального. Это традиционный, исконный русский север. Я не спорю, ненцы там проживают, но топонимика и гидронимика русские. Это достояние именно русского народа. У нас в принципе прекрасно осуществляется всё, что касается национальной политики. Ненцам там ничего не угрожает, так же, как и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории Югры или Ямала».

Подытоживая сказанное, политолог отметил, что его сильно удивляет предложение Федотова, и он не понимает, для чего потребовались инициированные им перемены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, критически идею Федотова воспринял и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, который назвал это предложение глумлением над русским народом и предположил, что реализация таких инициатив может спровоцировать бегство русского населения с «территорий традиционного проживания».

В свою очередь, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий обратил внимание на то, что концепция, которая привязывает культурную автономию и культурные права к территории, очень опасна. По его мнению, «территория традиционного проживания» того или иного народа с точки зрения современной реальности — это чушь и абсурд.

«Национальные права, если мы хотим сохранить Россию, не должны быть привязаны к территории. Это путь к развалу государства», — уверен Кагарлицкий.

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