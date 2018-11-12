МИД Индии: мы не ведём прямых переговоров с «Талибаном»*

Нью-Дели, , 18:31 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар заявил, что правительство Индии не ведет переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», на прошедших 8 ноября в Москве переговорах по Афганистану Индия была представлена на неофициальном уровне.

Равиш Кумар также подчеркнул, что Индия приветствует все инициативы по достижению и поддержанию мира и стабильности в регионе. Именно исходя из данных соображений правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) решило принять участие в переговорах, на которых был представлен «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее глава кашмирской партии «Национальная конференция» Оман Абдулла выразил сомнения в правильности принятого БДП решения принять участие в московском формате переговоров по Афганистану. Он заявил, что в таком случае правительству необходимо быть последовательным в своей политике и провести подобные переговоры, в которых бы участвовали все заинтересованные стороны, для решения проблемы Кашмира.