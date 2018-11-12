Оппозиция Бангладеш: ЦИК пытается саботировать избирательный процесс

Дакка, , 17:22 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Фахрул Ислам Аламгир обвинил Центральную избирательную комиссию Бангладеш в попытке саботировать избирательный процесс. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», оппозиционный деятель заявил, что дата проведения выборов — 23 декабря 2018 года — была выбрана так, чтобы помочь правящей партии «Авами лиг» удержаться у власти.

Ранее коалиция оппозиционных партий «Национальный объединенный фронт» («Джатия ойкия фронт») не раз обращалась к главе центральной избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа с просьбой отложить оглашение даты проведения парламентских выборов на более поздний срок. Оппозиционные силы рассчитывали достичь некоторых уступок со стороны правительства Бангладеш с целью обеспечить проведение честных и свободных выборов. Фахрул Ислам Аламгир выразил уверенность в том, что народ Бангладеш не примет результаты подобных выборов, ведь они будут противоречить его воле и устремлениям.

Как стало известно позже, под давлением оппозиции ЦИК перенес дату проведения выборов с 23 на 30 декабря. Вопрос только в том, насколько оппозиционные силы устроит перенос важнейшего политического события в стране на одну неделю.