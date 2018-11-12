Рахул Ганди: правящая партия Индии действует в интересах крупного бизнеса

Нью-Дели, , 19:00 — REGNUM Глава оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди обвинил лидеров правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в непотизме. По сообщению индийского новостного издания «Дайник савера», оппозиционный политик заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и главный министр штата Чхаттисгарх Раман Сингх не предпринимают каких-либо действий без согласия крупных промышленников.

Выступая на митинге в городе Канкер, штат Чхаттисгарх, Рахул Ганди отметил, что данный регион чрезвычайно богат природными ресурсами, однако, это не используется во благо простых людей. По словам оппозиционного лидера, всю выгоду из богатств природы извлекают лишь крупные промышленники — друзья лидеров «Индийской народной партии».

Рахул Ганди также заявил, что за те четыре года, что БДП во главе с Нарендрой Моди находится у власти, правительство простило крупным предпринимателям долги на сумму более 3,5 миллиардов рупий (48,29 миллионов долларов). Лидер ИНК подчеркнул, что одной десятой этой суммы хватило бы на финансирование программы обеспечения занятости в деревне «MGNREGA».

В этой связи Рахул Ганди упомянул скандал с договором на покупку французских истребителей «Рафаль». Оппозиционер подчеркнул, что Нарендра Моди и его соратники злоупотребили своим положением для того, чтобы партнером «Dassault Aviation» по офсетной сделке стала «Reliance Defense» — компания близкого друга и соратника Моди Анила Амбани.