Гибель военного Израиля может стать причиной обострения в секторе Газа

Москва, , 14:33 — REGNUM Гибель израильского подполковника вполне может привести к очередному обострению в секторе Газа, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее сообщалось, что один израильский офицер погиб и еще один получил ранения в перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля, началась перестрелка.

«Израиль, как правило, очень болезненно реагирует на потери своих гражданских лиц или военнослужащих. Подобный инцидент вполне может привести к достаточно масштабной военной операции, в том числе и с использованием авиации.

Здесь достаточно важно кто начал перестрелку — если подполковник погиб во время израильской спецоперации, то вероятность эскалации в таком случае заметно ниже».

Читайте также: Армия Израиля понесла потери в секторе Газа