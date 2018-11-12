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Правительство Японии намерено внедрить обязательную систему отдыха

Политика

В условиях реформирования в Японии «культуры труда», правительство планирует внедрить новую систему отдыха

Правительство Японии намерено внедрить обязательную систему отдыха
cegoh
Япония

Токио, 12 ноября 2018, 19:51 — REGNUM  Правительство Японии начнет субсидировать новую систему, в рамках которой японцы должны будут отдыхать в интервал между временем окончания рабочего дня и его началом на следующий день. Раньше в Японии не было законодательно фиксированных часов отдыха, как, например, в странах Европы.

По сообщении японского новостного агентства «Джиджи», традиционно японская культура поощряла долгие часы работы, так как это считалось добродетелью и показателем приверженности делу. Сейчас, когда среди японцев стало распространяться явление «кароси» (смерть от переработки), правительство вынуждено вводить «обязательный отдых» в течение 8−11 часов между рабочими сменами. По словам правительства, имея больше свободного времени, японцы смогут жить здоровой жизнью и заниматься саморазвитием, что будет только плюсом для компании.

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Зарубежная хроника
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