Южная Корея потратит 30 млрд долларов на социальные выплаты

Сеул, , 20:28 — REGNUM В бюджет Южной Кореи на 2019 год заложены социальные траты в размере 30 миллиардов долларов — рекордная сумма, превышающая текущие траты на 25% и прошлогодние — на 50%. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо. При этом эксперты отмечают, что рост может продолжиться и в последующие годы, так как вопрос социальных выплат активно используется в политической борьбе как инструмент завоевания голосов избирателей.

Основная доля расходов идёт на финансирование пенсий и пособий по уходу за детьми. Правительство предлагает расширить льготы и на обеспеченные слои населения — в частности, выплачивать пособия 10% граждан, имеющих наибольший доход. Сейчас богатые южнокорейцы не получают помощи по уходу за ребёнком. Кроме того, будут значительно расти пенсии, которых практически не существовало до начала 21 века.

Повышение социальных выплат воспринимается неоднозначно: эксперты считают, что темпы слишком высоки, а расходы неоправданны. В то же время, эти средства могли бы быть направлены на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР), что позволило бы Южной Корее нарастить свой технологический потенциал.