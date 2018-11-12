Южная Корея и Израиль заключат соглашение о свободной торговле

Сеул, , 19:53 — REGNUM Республика Корея и Израиль готовятся заключить соглашение о свободной торговле (ЗСТ) — в данный момент ведутся переговоры на рабочем уровне между дипломатическими ведомствами двух стран. Последний раунд прошёл 9 ноября в Сеуле, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В столице Республики Корея встретились Хон Джин Ук, отвечающий в МИД за политику в Африке и Ближнем Востоке, и Джилад Коэн, заместитель министра иностранных дел Израиля. С момента начала переговоров о ЗСТ в 2016 году состоялось уже 7 раундов — подписание соглашения не заставит себя долго ждать. Стороны обсудили технические детали функционирования нового торгового режима, а также затронули круг вопросов, связанный с безопасностью на Корейском полуострове и обстановкой на Ближнем Востоке. Оба региона являются нестабильными, поэтому необходимы усилия нескольких стран для достижения мира, согласились дипломаты.

Южная Корея и Израиль активно торгуют друг с другом. В 2017 году товарооборот между странами достиг 2,4 миллиардов долларов и продолжает расти.