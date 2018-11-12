ДНР: известны предварительные результаты выборов

Донецк, , 14:26 — REGNUM После обработки 100% бюллетеней из 408 избирательных участков на выборах главы Донецкой Народной Республики побеждает Денис Владимирович Пушилин с 60,85% голосов, заявили в центральной избирательной комиссии ДНР, сообщил 12 ноября официальный сайт ведомства.

Ближайший соперник Пушилина — Роман Храменков — набрал 14,2% голосов.

Победителем парламентских выборов стало общественное движение «Донецкая Республика», набравшее 72,5% голосов. Его ближайший конкурент ОД «Свободный Донбасс» набрал 26% голосов.

Напомним, явка на выборах в ДНР превысила 80%. Выборы прошли без грубых нарушений, способных повлиять на их результат.

Читайте также: Выборы в Донбассе «не могут противоречить Минским соглашениям»