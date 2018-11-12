США и КНДР обсуждают дату новых переговоров на высоком уровне

Пхеньян, , 18:05 — REGNUM Дипломаты США и Северной Кореи обсуждают дату и место проведения новых переговоров после того, как 6 ноября сорвалась встреча между госсекретарём США Майклом Помпео и помощником лидера КНДР Ким Ён Чхолем. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра иностранных дел Республики Кореи Кан Гён Хва.

По словам министра, США не придают большое значение несостоявшимся переговорам Ким Ён Чхоля, так как вскоре может пройти новая встреча. Наиболее вероятным местом проведения называют Нью-Йорк, однако точной информации ни о месте, ни о датах нет. Ким Ён Чхоль и Майкл Помпео собираются обсудить второй саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который должен состояться в начале 2019 года. Также предметом их обсуждения станет процедура подтверждения ядерного разоружения КНДР и дальнейшие шаги в данном направлении. В свою очередь, КНДР добивается от США встречных уступок. Нежелание американской стороны идти навстречу стало причиной отмены запланированной на 6 ноября встречи.

Кроме того, Россия и Китай, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, уже неоднократно призывали ослабить международные санкции против КНДР, однако постоянно наталкивались на препятствия со стороны США.