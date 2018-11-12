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Южная Корея запустит спутник с военной базы США

Политика

Спутник будет предназначен для проведения научных исследований

Сеул, 12 ноября 2018, 18:37 — REGNUM  Министерство науки Республики Корея готовится к запуску исследовательского спутника. Ожидается, что пуск состоится до конца ноября и будет осуществлён с военной базы ВВС в США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Спутник разработан министерством науки и Корейским инновационным институтом по науке и технологиям (KAIST) и весит около 100 килограммов. Площадкой для запуска выбрана база американских военно-воздушных сил «Ванденберг» в Калифорнии. Ориентировочно запуск состоится 20 ноября в 3:32 утра по корейскому времени.

Спутник будет работать на высоте в 575 километров, ожидаемый срок службы — 2 года. Он будет измерять космическое излучение и инфракрасное излучение звёзд.

Сообщается, что 21 ноября спутник был доставлен на пусковую площадку, прошёл все необходимые испытания и заправлен.

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Зарубежная хроника
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