Президент Танзании уволил двух министров из-за «орехового кризиса»

Додома, , 19:31 — REGNUM Министр промышленности, торговли и инвестиций Танзании Чарльз Мвиджаге и министр сельского хозяйства Чарльз Тизеба были уволены со своих постов в рамках изменений в совете министров Танзании, проводимых президентом страны Джоном Магуфули.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в резиденции президента не сообщили причину, по которой министры были отстранены от должности, однако в последние несколько дней в стране остро встал вопрос с закупкой орехов кешью приведший к ценовой войне в Танзании, который входит в сферу компетенции министерства сельского хозяйства и министерства промышленности, торговли и инвестиций.

В связи с этим, президент Танзании назначил заместителя министра полезных ископаемых и туризма Джафета Хасунгу министром сельского хозяйства. Кроме того, как сообщается, заместитель главы администрации президента Джозефат Какунда станет министром промышленности, торговли и инвестиций.

Место заместителя министра полезных ископаемых и туризма займет Константин Каньясу, а заместителем главы администрации президента станет депутат района Уконга Мвита Ваитвара.