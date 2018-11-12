Болгария намерена отказаться от Глобального договора о миграции ООН

София, , 14:14 — REGNUM Болгария не намерена подписывать «Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции Организации Объединенных Наций» (ООН), заявил председатель парламентарной группы партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Цветан Цветанов, передает BNT.

По его словам, на коалиционном совете с участием парламентских групп по итогам дебатов и с учетом позиции правительства было принято решение, которое предусматривает отказ от присоединения к соответствующему договору ООН.

Напомним, ранее о возможном отказе подписывать соглашение заявляли представители США, Польши, Венгрии, Австрии и Чехии. Принятие Глобального договора о миграции планируется на конференции ООН в Марокко, которая состоится в декабре этого года. Текст договора был согласован в июле.

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