В Нигерии выбран новый военачальник для борьбы с Боко Харам*

Абуджа, , 18:10 — REGNUM В Нигерии был избран пятый командующий за последние два года, который возглавит борьбу с террористической группировкой Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщается вооруженными силами Нигерии, данная мера была предпринята в связи с возросшим количеством нападений со стороны террористов.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, подобные инциденты могут подорвать шансы Мухаммаду Бухари, нынешнего президента Нигерии, быть избранным снова на предстоящих всеобщих выборах, которые состоятся в феврале 2019 года. Во время предыдущей избирательной кампании Бухари пообещал покончить с деятельностью группировки Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, однако данная террористическая организация совместно с небольшой отделившейся группой уже в течение 10 лет продолжает действовать в этом регионе.

Место генерал-майора Аббы Дикко, который был командующим операцией под названием Lafiya Dole с июля месяца, займет генерал-майор Бенсон Акинролуйо.

Дикко был переведен в департамент по делам граждан и военнослужащих, где займет должность главы ведомства.