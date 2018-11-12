Президент Гани встретился со спецпредставителем США по Афганистану

Кабул, , 19:25 — REGNUM В Кабуле прошла встречу между президентом Исламской Республики Афганистан и специальным представителем США по процессу национального примирения в Афганистане Залмаем Халилзадом.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», специальный представитель США по Афганистану рассказал Ашрафу Гани о предпринимаемых усилиях по организации мирного процесса в стране и о своих предстоящих визитах в другие страны.

Залмай Халилзад сказал, что предоставит президенту Афганистана дополнительную информацию, когда завершит свои визиты в Пакистан, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

В свою очередь президент Гани поблагодарил специального представителя США за предпринимаемые им усилия по организации процесса национального примирения. Глава страны также добавил, что он приветствует любые шаги, направленные на организацию мирного процесса в Афганистане.

В ближайшее время Залмай Халилзад посетит Катар, Пакистан и Объединённые Арабские Эмираты.