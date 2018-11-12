Венгрия также выдаёт паспорта жителям Закарпатья, но у себя — глава области

Ужгород, Украина, , 14:11 — REGNUM Венгрия перенесла место выдачи своих паспортов жителям Закарпатья из украинского Берегово в ближайший венгерский город Кишварда, заявил глава закарпатской области Геннадий Москаль 12 ноября, сообщило информационное агентство УНН.

«Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет семь минут. И они уже в Кишварде и там принимают [гражданство]», — рассказал чиновник.

Напомним, в сентябре 2018 года на Украине разразился скандал — СМИ опубликовали видеозапись из венгерского консульства в Берегово, где гражданам Украины, получившим второе гражданство, советовали не афишировать этот факт перед украинским государством.

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Позже украинский МИД признал, что двойное гражданство — нормальная европейская практика, но министр иностранных дел Климкин заявил, что двойное российско-украинское гражданство недопустимо.

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