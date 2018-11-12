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В афганской провинции Нангархар уничтожено 18 боевиков ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению террористов была проведена Специальными силами Афганистана

Джелалабад, Афганистан, 12 ноября 2018, 21:36 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) было уничтожено по меньшей мере 18 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция по уничтожению террористов была проведена Специальными силами Афганистана на территории уездов Ачин, Кхогьяни и Назуйан провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, операция проводилась при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана, в ходе операции Специальных сил было уничтожено несколько укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и несколько единиц оружия.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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