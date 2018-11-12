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В афганской провинции Фарах ликвидированы 34 боевика

Политика

В результате столкновений между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три сотрудника полиции получили ранения

Фарах, Афганистан, 12 ноября 2018, 19:46 — REGNUM  Официальный представитель начальника полиции провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) Мухибулла Мухиб заявил, что на территории этого региона произошли столкновения между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых были уничтожены 34 боевика.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, еще 17 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Согласно вышеупомянутому заявлению, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали массированную атаку на несколько контрольно-пропускных пунктов в уезде Кхаки Сафед провинции Фарах.

По словам Мухибуллы Мухиба, в ходе столкновений уничтожено три бронированных транспортных средства, захваченных ранее талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у правительственных сил.

Он также добавил, что в ходе боев трое сотрудников полиции Афганистана получили ранения.

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Зарубежная хроника
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