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В афганской провинции Герат предотвращено несколько взрывов

Политика

На данный момент продолжаются поиски лиц, ответственных за подготовку терактов

Герат, Афганистан, 12 ноября 2018, 22:47 — REGNUM  Официальные представители Национальных сил безопасности и обороны Афганистана заявили, что в провинции Герат (столица провинции — г. Герат) была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция, в результате которой были предотвращены взрывы, было организована совместными усилиями Национальной армии Афганистана и Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе совместной операции было обнаружено и деактивировано пять мин, установленных террористами. Целью терактов должны были стать мирные жители и солдаты сил безопасности и обороны.

Официальные представители Национальных сил безопасности и обороны также добавили, что на территории провинции Герат продолжаются оперативно-разысканные мероприятия, направленные на поимку ответственных за организацию терактов лиц.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку взрывов.

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Зарубежная хроника
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