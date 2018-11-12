МИД Афганистана: продолжение войны не принесет победы талибам*

Кабул, , 17:27 — REGNUM Официальные представители министерства иностранных дел Афганистана заявили, что теперь, когда сформированы Национальные силы безопасности Афганистана, продолжение войны не принесет победы движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление министерства иностранных дел Афганистана было сделано в ответ на позицию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заседании Московского формата по Афганистану.

На заседании Московского формата по Афганистану представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что мир в Афганистане недостижим, пока из страны не будет выведен контингент войск международной коалиции. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предупредили, что они готовы сделать всё возможное, чтобы иностранные войска покинули страну.

Представители министерства иностранных дел Афганистана также сказали, что если заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о их независимости правдивы, то они должны вступить в прямые переговоры с правительством Афганистана.