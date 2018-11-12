Греция требует предоставления автономии греческому меньшинству в Албании

Тирана, , 16:34 — REGNUM Заместитель министра обороны Греции Катерина Папакоста-Сидиропулу выдвинула тезис о необходимости предоставления автономии греческому меньшинству в Албании.

«Необходимо начать откровенный разговор по существу дела о правах национального меньшинства в Албании в связи с европейскими перспективами страны. Албания должна ясно сознавать, что поскольку она требует предоставления албанцам вне их страны права на автономию или независимость, то она должна предоставить все права этническим меньшинствам на своей территории. Не стоит забывать, что это необходимое условие для одобрения Европой и Грецией на вступления Албании в ЕС», — заявила замминистра обороны на своей странице в социальных сетях.

Как резюмирует албанское новостное издание «Коха», Греция, во-первых, снова, как и в 1994—1997 собирается выдвинуть вопрос о национальных меньшинствах в качестве главной карты против вступления Албании в ЕС. Для Греции произошедшее в Булярате является удобным поводом, для того чтобы поднять этот вопрос в ЕС и в других международных организациях.

Во-вторых, в первый раз представитель действующего греческого правительства использовал термины «автономия» и «независимость» в контексте защиты прав греческого меньшинства. В прошлом году был принят закон, в соответствии с которым была проведена территориальная реформа и подведена юридическая база для того, чтобы греческое меньшинство в Албании оказалось положительно дискриминировано. Как сообщает албанское новостное агентство Коха, представителям меньшинства было выделено два района, управление и администрация в которых осуществляется представителям греческого меньшинства. Грекам в Албании предоставлено право свободно использовать язык, формировать организации и даже использовать лозунг «За Северный Эпир», не говоря уж о финансировании албанским государством школ, госпиталей, инфраструктуры и мер по сохранению греческого культурного наследия.

Таким образом, Албания реализовала все предложенные Евросоюзом меры по защите прав греческого меньшинства, а требование Греции о предоставлении «автономии» по сути представляет собой требование права на отделение.