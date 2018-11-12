Участники сепаратистского митинга в Албании объявлены персонами нон-грата

Тирана, , 17:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Албании объявило 52 граждан Греции персонами нон-грата. Указанные граждане не смогут переступить границу с Албанией в течение по крайней мере пяти лет, что является законодательно предусмотренным минимумом.

Как сообщает албанское новостное агентство «Коха», министерство внутренних дел Албании ещё не опубликовало полный список персон, объявленных нон-грата. Однако уже известно, что в него вошла известная своей антиалбанской позицией депутат Кипра Элена Теохарос. Исходя из предыдущих прецедентов, существует вероятность бессрочного запрета на въезд в Албанию указанных лиц. Так подобная мера была введена против турецкого историка, допустившего оскорбительные высказывания в адрес национального героя Албании Георгия Скандербега.

Прокуратура Гирокастры начала расследование о разжигании ненависти и распространении символики, призывающей к подрыву конституционного порядка, совершенным по сговору. Ещё не известно, будет ли инициирован уголовный процесс по факту незаконного пересечения границы.

Уголовное расследование проводится в отношении 12 человек, которые были опрошены полицией 9 ноября в связи с антиалбанскими выкриками на похоронах греческого экстремиста Константиноса Кацифаса в деревне Булярат в южном округе Албании Гирокатра.

Помимо прокуратуры расследованием инцидента будет заниматься отделение государственной полиции Албании по противостоянию терроризму. В частности антитеррористические структуры попытаются пролить свет на вопрос о возможном спонсировании приезда десятков греческих граждан на церемонию похорон.