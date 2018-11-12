Митинговать будет сложнее: в Иванове хотят увеличить число запрещенных мест

Иваново, , 13:55 — REGNUM Организаторов публичных мероприятий в Ивановской области ожидают новые ограничения: в областную думу поступил проект закона, предлагающий дополнить список мест, где запрещено проводить публичные мероприятия. Проект документа в региональное заксобрание внесла городская дума городского округа Кохма, документ появился на сайте областной думы 9 ноября.

В соответствии с законопроектом, предлагается дополнить перечень мест, где запрещается проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, территориями, находящимися на расстоянии менее 500 метров (а в городе Иванове — менее 50 метров) от расположения соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Также в перечень мест, которые могут оказаться под запретом для митингующих — вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, торгово-развлекательные комплексы (центры), рынки, ярмарки и территории, прилегающие к ним на расстоянии менее 100 метров, здания, занимаемые детскими, образовательными, культурными, медицинскими, физкультурно-оздоровительными и спортивными учреждениями, а также относящиеся к ним объекты и сооружения, и территории, прилегающие к ним на расстоянии менее 100 метров; детские и спортивные площадки, культовые здания и сооружения, здания, в которых размещаются органы госвласти, территория на расстоянии менее 25 метров от жилых домов, остановки общественного транспорта, тротуары, мосты, пешеходные надземные и подземные переходы.

Отметим, что на данный момент в Иванове есть два специально отведенных места для проведения митингов — так называемые гайд-парки в сквере у памятника Фрунзе возле цирка, где одновременно могут собраться не более 150 человек, а также на мемориале «Красная Талка», где число участников ограничено 9,9 тыс. человек. Последний заменил площадь Ленина, где было запрещено митинговать в 2017 году, однако оказался не очень удобным из-за отдаленного расположения. Между тем, как сообщили на днях местные СМИ, в перечне ивановских гайд-парков может появиться еще два места: в сквере «Молодежный» на проспекте Ленина и на площади Примирения.