ЛНР: опубликованы предварительные итоги выборов

Луганск, , 13:59 — REGNUM По итогам обработки всех избирательных бюллетеней, на выборах главы ЛНР победил Леонид Иванович Пасечник, набравший 68,3% голосов, сообщил 12 ноября официальный сайт центризбиркома Республики.

Ближайший соперник Пасечника — Олег Коваль — набрал 16,55% голосов.

В выборах депутатов Народного Совета ЛНР победило общественное движение «Мир Луганщине». Оно набрало 74,12%. Список кандидатов ОД «Луганский Экономический Союз» поддержали 25,16% избирателей.

Напомним, в прошедших выборах, несмотря на угрозы со стороны Украины, приняло участие 77% жителей Луганской Народной Республики. Волеизъявление прошло без существенных нарушений, за их ходом следили иностранные наблюдатели.

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