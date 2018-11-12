Круглый стол: «Политическое развитие регионов: новая динамика»

Москва, , 13:52 — REGNUM 15 ноября, в четверг в пресс-центре REGNUM состоится двадцать первое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Политическое развитие регионов: новая динамика».

Вопросы для обсуждения:

Итоги выборов в Хакасии: «казус Коновалова» и вызовы для КПРФ. Избирательная кампания в Приморье: причины и характер доминирования Кожемяко. Структура и динамика протеста в регионах. Факторы, влияющие на ослабление протеста. Политические партии после региональных выборов: причины роста рейтинга «Единой России» и стагнации поддержки КПРФ. «Антиэлитная волна»: реальность или миф?

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Время проведения: с 13:00 до 15:00, регистрация участников с 13:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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