Выборы в Донбассе «не могут противоречить Минским соглашениям»

Москва, , 13:35 — REGNUM Выборы главы и депутатов парламента самопровозглашенных Донецкой народной и Луганской народной республик «осуществились в соответствии с волей народа Донбасса и не могут противоречить Минским соглашениям». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Граждане республик отдали голоса за тех кандидатов, которым доверяют в наибольшей степени», — заявил депутат Железняк.

Иностранные наблюдатели более чем из 20 стран свидетельствуют, что выборы прошли свободно, открыто, без нарушений и на достойном уровне, добавил парламентарий.

Он поздравил жителей Донбасса с состоявшимися выборами, а Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с избранием пост глав ДНР и ЛНР.

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: Выборы в ЛНР и ДНР включили три фактора