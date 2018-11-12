МИД РФ: США в Афганистане лишь усугубляют проблемы

Москва, , 13:32 — REGNUM В результате военного присутствия США в Афганистане не удалось решить ни одной проблемы, все они лишь были усугублены. Об этом заявил журналистам директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

По словам российского дипломата, за те 17 лет, что США присутствуют в регионе, можно было бы сделать многое из того, что было задумано изначально.

«В 2001 году присутствие талибов в Афганистане было ноль, сегодня речь идёт о том, что талибы контролируют больше 60% страны», — подчеркнул Кабулов.

Он добавил, что у России нет «спортивного интереса» в решении афганской проблемы, поскольку Афганистан — «подбрюшье» РФ, и урегулирование в нем — вопрос национальной безопасности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Москве состоялось заседание по Афганистану, в котором принимали участие представители 12 стран, а также делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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