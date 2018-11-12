Рейтинг правящих партий Италии снизился до 56%

Рим, , 13:25 — REGNUM Совокупный рейтинг двух правящих партий Италии за последние две недели снизился на 2,1%, сообщает Il Giornale в понедельник, 12 ноября, со ссылкой на данные социологического опроса Ixe.

Самой популярной партией Италии остается «Лига» Маттео Сальвини, чей рейтинг после мартовских выборов в парламент (тогда было получено около 17%) вырос почти вдвое. Однако в последние две недели рейтинг партии снизился с 30,7 до 29,8%.

Вторая правящая партия, «Движение 5 звезд», набравшая в марте около 33% голосов, за последние две недели потеряла более процента рейтинга, сейчас ее показатель составляет 25,9%.

Рейтинги двух основных оппозиционных партий страны, в свою очередь, движутся разнонаправленно: «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони увеличила свою поддержку с 8,1 до 9,4%, а рейтинг бывшей правящей Демократической партии снизился с 17,9 до 17,5%.

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