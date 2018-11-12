В Тибете и на Южно-Китайском море могут появиться новые лазерные установки

Пекин, , 13:21 — REGNUM Новые лазерные мобильные установки LW-30, созданные конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, могут быть размещены на юго-западе Китая — на территории Тибетского автономного района и на островах в Южно-Китайском море. Такое заявление сделали военные аналитики, сообщает газета Global Times. Такие установки будут с высокой степенью эффективности пресекать попытки шпионажа и терроризма в этих районах.

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Как пояснил авторитетный эксперт по ракетным технологиям Сун Чжунпин, эти системы предназначены для обнаружения и поражения небольших целей, летающих на высоте ниже 1 км и со скоростью менее 200 км в час. По словам специалиста, с технической точки зрения LW-30 уже практически окончательно доработана и в скором времени может поступить на вооружение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на международной выставке Airshow China 2018 в городе Чжухае китайские разработчики представили самоходную лазерную установку LW-30, способную эффективно бороться с беспилотниками. При этом, по заверениям разработчиков, применение их комплекса для нейтрализации дронов обойдется гораздо дешевле использования любых существующих ракет класса «земля-воздух».

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