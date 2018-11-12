Москва и Астана планируют совместно развивать приграничное сотрудничество

Астана, , 13:23 — REGNUM В рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России министр экономического развития России Максим Орешкин и министр национальной экономики Тимур Сулейманов подписали меморандум о намерениях по подготовке программы приграничного сотрудничества «Казахстан — Россия». Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики Казахстана.

В рамках документа стороны намерены совестно подготовить программу приграничного сотрудничества на 2020−2025 годы. Среди основных целей программы: создание территорий привлекательных для проживания и работы, воспитание будущих поколений, стимулирование малого предпринимательства и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября в Петропавловске состоялся XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Главы государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий двух стран на 2019−2021 годы.

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