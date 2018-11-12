«Лишнее рукопожатие»: Пушков оценил отказ Трампа жать руку Порошенко

Москва, , 13:19 — REGNUM Отказ президента США Дональда Трампа жать руку украинскому лидеру Петру Порошенко на церемонии в Париже связан с нежеланием лицемерить. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, несмотря на то, что Порошенко во время церемонии в честь 100-летия окончания Первой Мировой войны «пожирал Трампа глазами», тот не стал обращать на него внимания.

«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал Пушков в Twitter.

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Напомним, ранее было опубликовано видео того, как президент США не пожал руку Порошенко перед торжественной церемонией в Париже. Глава Белого дома здоровался с коллегами и гостями мероприятия, проходя мимо украинского лидера.

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