«Единая Россия» предлагает Зайцева и Каульбарса в Счетную палату

Москва, , 13:16 — REGNUM Президиум фракции «Единая Россия» предложит Совету Думы двух кандидатов на пост аудиторов Счетной Палаты — Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Кандидаты являются профессионалами, надеемся, что будут поддержаны президентом РФ», — сказал Неверов.

В ноябре Госдума досрочно прекратила полномочия аудиторов Счетной палаты Владимира Катренко и Александра Жданькова. Решение принято на основании их заявлений. Оба аудиторы назначены Госдумой в 2007 году.

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